Балицкий пообещал "много интересного" в зоне СВО после встречи с Путиным

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Владимир Путин в рамках встречи с врио главы Запорожской области Евгением Балицким поддержал программу развития региона на ближайшие десять лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на врио губернатора.

"По поводу программы: программу представил, весь ее концепт. Владимир Владимирович поддержал, подписал документ на кабинет министров – проработать", – отметил он.

Балицкий рассказал, что теперь программу необходимо доработать с учетом норм законодательства. Кроме того, врио Запорожской области отметил, что Путин заявил ему, что РФ пока не использовала развернула все свои мощности в рамках специальной военной операции.

"Я получил подтверждение слов, когда президент сказал: "Мы еще ничего не начинали". И осенью будет очень много интересного", – заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее стало известно, что глава государства провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Запорожской области. Путин отметил стабилизацию ситуации в экономике и социальной сфере региона.

Президент также добавил, что в области еще многое предстоит сделать для восстановления, и пообещал оказывать помощь. Он также выразил уверенность, что у команды Балицкого получится справиться с решением всех задач в регионе.



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