Губернатора Севастополя исключили из санкционного списка Великобритании

Фото: kremlin.ru

Великобритания убрала губернатора Севастополя Михаила Развожаева из санкционного списка, сообщает РИА Новости.

"Следующее лицо было исключено из сводного списка санкций и больше не подлежит замораживанию активов: Михаил Владимирович Развожаев", – говорится в сообщении.

Развожаев попал под британские санкции в январе 2020 года. Ему запрещались поездки в страны Евросоюза, а также были заморожены его активы в ЕС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что потенциал ограничительных мер против России исчерпан, поэтому ЕС приходится вносить в них изменения.

Он уточнил, что ввиду того, что ограничения против РФ начали плохо отражаться на самом ЕС, в них были внесены изменения, благодаря которым будет возможным обслуживание экспорта российского продовольствия.

