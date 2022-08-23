Посол РФ назвал заявления Дуды о демонтаже "Северного потока – 2" политической риторикой

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Заявления польского лидера Анджея Дуды о демонтаже "Северного потока – 2" являются политической риторикой. Такое мнение в эфире телеканала "Россия 24" выразил российский посол в Польше Сергей Андреев.

Он отметил, что данное государство не имеет никакого отношения к "Северному потоку – 2" и не полномочно принимать подобные решения.

"Естественно, этот вопрос будет зависеть совсем от других инстанций и других стран. Со стороны Польши – да (это политическая риторика. – Прим. ред.)", – сказал Андреев.

Ранее Дуда заявлял, что газопровод "Северный поток – 2" необходимо не просто приостановить, но демонтировать. Он также отметил, что возведение данного объекта началось после присоединения Крыма к России. По словам Дуды, многие страны, несмотря на осуждение этого процесса, задабривали Кремль для продолжения прежнего ведения бизнеса.

