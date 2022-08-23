Глава Саратова объявил об отставке из-за участия в выборах в облдуму

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Глава Саратова Михаил Исаев, которого партия "Единая Россия" выдвинула на предстоящие выборы депутатов областной думы, объявил об отставке, сообщает пресс-служба мэрии.

Сам Исаев рассказал, что знает проблематику территорий, видит решения и готов реализовывать их в роли депутата областной думы. Он подчеркнул, что обсуждал свое намерение с врио губернатора Саратовской области Романом Бусаргиным и заручился его поддержкой.

"В случае если избиратели Заводского района Саратова выберут меня депутатом, а жители области – Романа Викторовича губернатором, я продолжу работать в одной команде с ним на благо региона", – написал он в своем телеграм-канале.

Исаев добавил, что с октября 2017 года в городе удалось реализовать большое количество проектов в сфере благоустройства, отремонтировать дороги и тротуары, построить десятки социальных объектов, улучшить условия проживания нескольких тысяч семей и расширить границы муниципального образования.

Кроме того, в Саратове появился Гагаринский район, современный пляж, обновился парк троллейбусов, был отремонтирован путепровод Трофимовский, появилось самое протяженное в Европе пешеходное кольцо. Помимо этого, в городе планируют построить линии скоростного трамвая.

В начале июня в ЦИК РФ объявили о старте избирательной кампании по выборам. Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдет с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы в столице состоятся в 125 из 146 муниципальных образований.

Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.

