Спикер парламента Крыма отреагировал на слова Зеленского об обратном отсчете

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского об обратном отсчете до освобождения полуострова, заявил, что нахождение республики в составе России защищено Конституцией.
"Любой здравомыслящий политик понимает, что в реальности произошло. Поэтому на серьезных политических уровнях этот вопрос давно не обсуждается", – сказал Константинов в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Зеленский на саммите "Крымская платформа" заявил, что с сегодняшнего дня начинается обратный отсчет до освобождения полуострова.
В своем выступлении украинский лидер обвинил Россию в нарушении прав жителей Крыма. Он также рассказал, что офис "Крымской платформы" будет проводить мониторинг ситуации с правами человека.
По его словам, в итоговой декларации будет подтверждена готовность придерживаться политики непризнания попытки аннексии Крыма.
"Крымская платформа" была создана по инициативе Зеленского. Она призвана координировать попытки возвращения Крыма под юрисдикцию Украины на международном уровне. Саммит предусматривает переговоры глав государств и правительств, министров иностранных дел в измерении межпарламентского сотрудничества в формате экспертной сети.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к украинскому саммиту "Крымская платформа". По его словам, он является антироссийским мероприятием.
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