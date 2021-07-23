В Совфеде ответили на обещание главы Минобороны Польши отправить танки в РФ

Фото: U.S. Army photo by Pfc. Lloyd Villanueva
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал заявление главы Минобороны Польши Мариуша Блащака о размещении танков в России. Об этом сообщает "Лента.ру".
Глава ведомства ранее прокомментировал закупку страной американских танков "Абрамс" и предложил разместить их в "Смоленских воротах" – равнине, которая захватывает территорию России и Белоруссии.
По мнению Джабарова, заявление Блащака было безответственным. Он выразил мнение, что подобное высказывание подчеркивает стратегию ненависти по отношению к РФ, которой придерживаются в Польше.
"В наше время делать подобное заявление – это, по сути, подталкивать страны к конфликту", – добавил сенатор.
Он также выразил надежду на то, что здравомыслящие жители Польши и политики осознают, что агрессивное общение с Россией является тупиковым путем взаимодействия.
Ранее в июле заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил о невозможности политического диалога между Москвой и Варшавой. Он отметил, что Россия не уважает принципы взаимодействия цивилизованного мира.
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