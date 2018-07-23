Путин обсудил с Пашиняном сотрудничество России и Армении‍

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Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном сотрудничество двух стран. Об этом сообщается на официальном портале Кремля.

Разговор был посвящен Евразийскому экономическому союзу и двустороннему сотрудничеству.

Путин встречался с Пашиняном 13 июня. Тогда российский лидер заявил о стратегическом характере отношений двух стран. Путин также выразил надежду, что Москва и Ереван и в будущем продолжат плодотворно развивать двусторонние связи.

Ранее Пашинян объявил о начале нового этапа в отношениях Армении и России. По его словам, правительство республики стремится взаимодействовать с Москвой во всех сферах.