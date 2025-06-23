Bild: доклад главы дипломатии ЕС Каллас вызвал скандал в Израиле до презентации

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Доклад, который подготовила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, вызвал скандал в Израиле до официальной презентации, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Bild.

По данным СМИ, европейская служба внешних связей увидела признаки нарушения Израилем обязательств в области прав человека, которые он на себя взял в рамках соглашения с ЕС.

В издании добавили, что Каллас может предложить к обсуждению приостановку Соглашения о партнерстве от 2000 года, ограничительные меры в области экономики в отношении Израиля или отмены таможенных льгот. Каллас собирается выступить с докладом на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе 23 июня.

"Ответ правительства в Иерусалиме пришел незамедлительно: доклад ЕС был "односторонним" и представлял собой пример двойных стандартов ЕС по отношению к Израилю", – утверждают в Bild.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился, когда 13 июня Израиль ударил по военным объектам Ирана. Тегеран в ответ атаковал территорию еврейского государства. В ночь на 22 июня американская армия провела атаку на три ядерных объекта в Иране.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его обещание по уничтожению ядерных объектов Ирана выполнено. В своем обращении к нации он отметил, что израильским ВВС в тесном сотрудничестве с американскими силами удалось ликвидировать ядерную программу, которая "угрожала существованию Израиля и подвергала опасности весь мир".