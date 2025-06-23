Минобороны РФ потребовало взыскать 1,3 млрд рублей с ГВСУ по спецобъектам

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Минобороны России потребовало взыскать 1,3 миллиарда рублей с Главного военно-строительного управления (ГВСУ) по специальным объектам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Арбитражный суд Москвы.

Оборонное ведомство подало сразу несколько исков к ГВСУ. Суть претензий министерства при этом не уточняется.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ хочет взыскать около 930 миллионов рублей с компании "Туполев", которая занимается разработкой, производством и испытаниями авиационной техники.

Помимо этого, российское военное ведомство потребовало взыскать 250 миллионов рублей с АНО "Институт инженерной физики". Иск Минобороны уже принят к производству.

