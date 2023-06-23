Макрон заявил, что готов разговаривать с Путиным, если президент РФ изъявит такое желание

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Президент Франции Эммануэль Макрон готов поговорить с Владимиром Путиным, если российский лидер изъявит такое желание. Об этом французский лидер заявил в интервью телеканалу France 24.

По его словам, он возьмет трубку, если ему позвонит Путин, однако звонить самому у него причин нет.

"Идет украинское контрнаступление. Я надеюсь, что придет время для переговоров на условиях Украины. Но если он мне позвонит, чтобы что-то предложить, то я отвечу, поскольку Франция всегда была страной-посредником", – пояснил Макрон.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва разделяет заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости сохранять каналы общения с Россией.

Песков подчеркнул, что Владимир Путин готов к любым контактам ради решения проблем и открыт к диалогу. Однако, уточняет пресс-секретарь президента, каких-то конкретных предложений по этому поводу до сих пор не поступало.