Песков: разделяем заявления Шольца, Макрона о необходимости сохранять каналы общения с РФ

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Михаил Климентьев

Москва разделяет заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости сохранять каналы общения с Россией. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в интервью RT.

"Мы слышали заявления недавно, и заявления господина Шольца, заявления господина Макрона, о том, что нужно сохранять каналы общения с Российской Федерацией, в том числе и на высшем уровне. Мы разделяем эту точку зрения", – сказал он.

Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин готов к любым контактам ради решения проблем и открыт к диалогу. Однако, уточняет пресс-секретарь президента, каких-то конкретных предложений по этому поводу до сих пор не поступало.

Ранее Макрон заявил, что не исключает возможности новых разговоров с Путиным. По его словам, Франция всегда готова к переговорам с любыми партнерами.

О желании поговорить с Путиным также сообщал и Шольц. При этом в Кремле сообщили, что телефонного разговора Путина с Шольцем пока что нет в расписании президента.