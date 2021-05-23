В Крыму предложили Киеву провести демаркацию границ

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Налаживание российско-украинского сотрудничества на границе Крыма должно начаться с проведения Киевом демаркации госграницы, чтобы территория полуострова не обозначалась как территория Украины, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец. Об этом сообщает РИА Новости.

"По-хорошему, любые беседы украинской стороне стоило бы начинать как минимум с проведения новой демаркации границ и приведения в надлежащий вид украинских географических атласов и карт, где абсолютно ошибочно и безграмотно Крым указан в своей принадлежности как украинская территория", – сказал он.

Также, по мнению Чегринца, украинская сторона могла бы открыть консульство в Крыму, чтобы украинские туристы имели возможность туда обратиться.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что диалог Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским на предмет Крыма может состояться в контексте приграничного сотрудничества по линии регионов двух стран. Он добавил, что обсуждения чего-то другого, а не того, что Крым – это регион РФ, быть не может.