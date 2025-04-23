Захарова прокомментировала слова главы МИД Польши Сикорского о территориях РФ

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала набором абсурдных тезисов слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о территориях России.

Польский министр, выступая в сейме, обратился к властям РФ, заявив, что им следует беспокоиться об удержании собственных территорий, в частности, Владивостока.

"Классический пример, когда человек спорит сам с собой, ожесточенно спорит и надеется победить "оппонента". Набор абсурдных тезисов", – цитирует Захарову ТАСС.

Дипломат указала, что Сикорскому как главе МИД страны НАТО есть чем заняться: проблемой спора касательно принадлежности Гренландии, нестабильностью в Новой Каледонии из-за провальной политики Франции, обрушением экономики Германии и нарушениями прав человека в Прибалтике.

"Без польского МИД в этих вопросах натовцы не разберутся. Как решит все проблемы НАТО, сразу пусть берется за ЕС", – заключила представитель МИД РФ.

Ранее польский президент Анджей Дуда назвал "школой советской дезинформационной пропаганды" слова директора Службы внешней разведки России (СВР) Сергея Нарышкина о том, что Польша и Прибалтика пострадают первые при нападении НАТО на Союзное государство.

Глава Польши считает, что Россия якобы показывает агрессию по отношению к Североатлантическому альянсу.