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План Запада заключается в уничтожении русской цивилизации, чтобы устранить со своего пути опасного конкурента, сообщил лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в своей статье для РИА Новости.

По его словам, стратегические границы РФ как любой великой мировой державы находятся далеко за пределами ее территории и в их основе не военная сила и желание переделать политическую карту, а принципы равноправия, взаимной выгоды и партнерства.

"В этом суть нового международного порядка, который постепенно приходит на смену однополярному миру", – заявил политик.

Он добавил, что западные пропагандисты пытаются представить такие заявления как оправдание некой "захватнической политики" России. По его словам, они говорят, якобы Россия не может жить без захвата соседей, а потому ее следует уничтожить, расчленить на мелкие государства и вытеснить из "цивилизации".

При этом, как подчеркивает Медведчук, реальная ситуация прямо противоположная. Он добавил, что Россию не впервые объявили "варварской страной", чтобы организовать на нее очередной крестовый поход, который принесет ей "культуру и свободу", а на деле новые крестоносцы вновь попытаются ее уничтожить.

"И Россия поднимается против очередных крестоносцев, чтобы отправить их туда, куда отправляла их предков", – заключил политик.

До этого он заявлял, что действующий президент Украины Владимир Зеленский стал "несмешной пародией на диктатора", который испортил отношения с крупным бизнесом, профессиональными военными и националистами.

Он добавил, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный, экс-президент Петр Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко и экс-премьер Юлия Тимошенко, которых считают соперниками Владимира Зеленского, в случае выборов не смогут вывести Украину из кризиса.