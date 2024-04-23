Минобороны Польши сообщило о гибели испанского солдата на учениях НАТО

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Испанский солдат скончался в ходе международных учений Североатлантического альянса в Польше. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства национальной обороны Польши.

В ведомстве выразили соболезнования в связи с гибелью испанского капрала. Он погиб в результате несчастного случая, произошедшего во время тактических учений с боевой стрельбой.

5 марта СМИ писали о ЧП на армейском полигоне на северо-западе Польши, где двух солдат переехала гусеничная техника. По данным прессы, это случилось в учебном центре сухопутных войск польских ВС в городе Дравско-Поморске в Западно-Поморском воеводстве.

В конце марта в Польше приостановили военные учения после пятой смерти военнослужащего за месяц: боец войск специального назначения погиб во время тренировки по горной подготовке.