01:23Политика
Минобороны Польши сообщило о гибели испанского солдата на учениях НАТО
Фото: 123RF/koziolkamila
Испанский солдат скончался в ходе международных учений Североатлантического альянса в Польше. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства национальной обороны Польши.
В ведомстве выразили соболезнования в связи с гибелью испанского капрала. Он погиб в результате несчастного случая, произошедшего во время тактических учений с боевой стрельбой.
5 марта СМИ писали о ЧП на армейском полигоне на северо-западе Польши, где двух солдат переехала гусеничная техника. По данным прессы, это случилось в учебном центре сухопутных войск польских ВС в городе Дравско-Поморске в Западно-Поморском воеводстве.
В конце марта в Польше приостановили военные учения после пятой смерти военнослужащего за месяц: боец войск специального назначения погиб во время тренировки по горной подготовке.