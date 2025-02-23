РИА Новости: глава МИД Турции заявит Лаврову о готовности к посредничеству по Украине

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Глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан намерен заявить о готовности Турции стать посредником в переговорах по Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Министр собирается сообщить об этом в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, которые должны состояться в Анкаре в понедельник, 24 февраля. Предполагается, что глава МИД РФ приедет в Турцию в воскресенье.

"Глава МИД Турции рассчитывает обсудить с российским коллегой вклад Турции в переговорный процесс (по Украине. – Прим. ред.)", – цитируют журналисты своего собеседника.

Ранее состоялась встреча украинского президента Владимира Зеленского и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Их переговоры длились три часа. Перед началом встречи глава киевского режима заявил, что украинская сторона ожидает от Анкары, что Турция станет одной из стран – гарантов безопасности Украины.

Турецкий лидер, в свою очередь, отметил, что инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта совпадают с политикой Анкары за последние три года. Эрдоган также заявил, что Турция готова стать площадкой для переговоров между Россией, США и Украиной.

