Венгрия заблокировала подписание совместного заявления стран ЕС по поводу Украины

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Венгрия заблокировала подписание совместного заявления стран Евросоюза, приуроченного ко второй годовщине начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Сообщается, что в пятницу должно было выйти заявление стран Евросоюза по поводу вооруженного конфликта между Россией и Украиной, однако из-за наложенного Венгрией вето было опубликовано совместное заявление руководства Евросоюза.

При этом причина вето пока не сообщается. По словам одного из источников вгентства, у другой страны, которая не входит в НАТО, также были сомнения относительно некоторых пунктов совместного заявления.

С начала конфликта на Украине Венгрия последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Киеву. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.

Ранее Венгрия сообщила, что не будет накладывать вето на 13-й пакет санкций против РФ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз принимает неверное решение.