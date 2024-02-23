Президент Эквадора признал обоснованным протест РФ против передачи США военной техники

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Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что недовольство РФ планами его страны передать США военную технику российского производства было обоснованным. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN en Español.

"Россия – наш третий по объему торговый партнер. В этом конкретном случае они были бы правы, потому что мы бы стали участником схемы по передаче вооружений [Украине]. Этого мы делать не будем", – заявил Нобоа.

Он также рассказал, что не знал о планах Вашингтона по поводу дальнейшей судьбы старой советской техники. По словам президента, предполагалось, что техника будет передана США, которая затем ее перераспределит, а тот факт, что оружие планировалось использовать в конфликте на Украине стало "удивлением" для Эквадора.

31 января Нобоа подтвердил, что Эквадор передаст США старую российскую технику, несмотря на позицию Москвы. Он уточнил, что, согласно международным соглашениям, запрещено передавать военную технику третьим странам. Однако эта техника уже "является металлоломом" и ее передавать можно, указал президент.

5 февраля в России установили частичный запрет на импорт эквадорских бананов. Россельхознадзор нашел в них опасного паразита – муху-горбатку.

На следующий день власти страны представили Москве обоснование, чтобы снять ограничения на импорт.

16 февраля Москва разрешила поставки бананов от 5 компаний страны, которые допустили больше всего нарушений.

17 февраля российский посол в Эквадоре Владимир Спринчан по итогам встречи по итогам встречи с Нобоа сообщил, что эквадорские власти отменяют свое решение о поставке техники РФ в Соединенные Штаты.



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