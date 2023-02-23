Письменный набор от Путина стал самым дорогим подарком Байдену в 2021 году – Госдеп

Фото: kremlin.ru

Подарок, врученный президентом России Владимиром Путиным американскому коллеге Джозефу Байдену во время саммита в Женеве в 2021 году, был признан самым дорогим подарком, полученным американским политиком за этот год. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

Байден получил от Путина письменный набор хохломы "Москва". Его стоимость впоследствии оценили в 12 тысяч долларов и признали самым дорогим подарком для президента США в 2021 году.

В свою очередь, Байден презентовал Путину солнечные очки-авиаторы и статуэтку бизона из хрусталя.

Саммит Владимира Путина и Джо Байдена состоялся 16 июня 2021 года в Женеве.

Главы государств общались на протяжении трех часов. По итогам встречи была достигнута договоренность о совместной работе Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.

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