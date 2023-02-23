Байден обсудит с лидерами G7 и Зеленским поддержку Украины 24 февраля

Фото: depositphotos/palinchak

В Белом доме сообщили, что американский лидер Джо Байден планирует 24 февраля провести онлайн-встречу с лидерами стран "Большой семерки" и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Завтра президент Байден проведет виртуальную встречу с лидерами "Большой семерки" и президентом Владимиром Зеленским, на которой они обсудят координацию совместных усилий по оказанию поддержки Украине и привлечению к ответственности России", – передает РИА Новости слова пресс-секретаря Карин Жан-Пьер.

Ранее бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил о близости третьей мировой войны из-за поддержки США Украины. Он пообещал, в случае, если его перевыберут на должность президента, очистить Белый дом, Пентагон и Госдепартамент от всех разжигателей войны и глобалистов.

По его мнению, США обязаны перестать тратить миллиарды долларов на поддержку Украины и должны добиться немедленного урегулирования противостояния.



Байден заявил, что США и Европа не стремятся к уничтожению России

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!