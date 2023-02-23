США предупредили Киев, что их поддержка не будет бесконечной – СМИ

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Администрация США предупредила украинские власти, что поддержка Вашингтона не бесконечна. Об этом со ссылкой на источник среди американских должностных лиц сообщает Reuters.

"Все понимают, что это должно прекратиться в какой-то момент. И мы все хотели бы, чтобы это закончилось как можно скорее", – приводит издание слова чиновника об украинском конфликте.

В издании отмечают, что ряд республиканцев в Конгрессе США выступают резко против предоставления военной помощи. Кроме того, в статье указано, что поддержка предоставления помощи Украине со стороны обычных американцев снижается.

В материале также отмечается, что администрация США осознает риск эскалации, но возможности Штатов предложить Киеву и Москве компромиссы ограничены, так как Вашингтон боится "показаться слабым".

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп предупредил о близости третьей мировой войны из-за поддержки США Украины. Он пообещал, в случае, если его перевыберут на должность президента, очистить Белый дом, Пентагон и Госдепартамент от всех разжигателей войны и глобалистов.

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