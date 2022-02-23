Экономист объяснил, как санкции отразятся на ЦСКА

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Кандидат экономических наук Алексей Киричек рассказал, как новые санкции США отразятся на российском футбольном клубе ЦСКА. Об этом пишет "Чемпионат".
Ранее стало известно, что ПФК ЦСКА попал под действие новых американских ограничений. Футбольная команда была признана активом ВЭБа.
По словам экономиста, санкции затронут возможности клуба рассчитываться в долларах и взаимодействовать с контрагентами, офис которых располагается в США.
"Это может быть и YouTube, и Facebook. Так что это может коснуться социальных сетей. Реализацию данных санкций можно будет увидеть быстро", – выразил мнение Киричек.
Эксперт предположил, что у ЦСКА могут возникнуть трудности с заключенными ранее сделками.
"Тот же трансфер Влашича в "Вест Хэм" – выплаты за хорвата наверняка разбиты по периодам. Акционером лондонского клуба стал чешский бизнесмен. У него вполне могут быть виды бизнеса в США, что может повлечь за собой сложности в осуществлении выплат за Влашича", – привел пример экономист.
Ранее стало известно, что под новые ограничения США попали ВЭБ, Промсвязьбанк и 42 дочерних компаний данных финансовых организаций.
В частности, санкции затронули фининституты и угледобывающую компанию ВЭБа. Кроме того, под ограничениями оказались финансовые и технологические предприятия Промсвязьбанка.
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