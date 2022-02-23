Генсек ООН заявил, что происходящее в Донбассе не является геноцидом

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Происходящее в Донбассе не является геноцидом, заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш. Об этом пишет РИА Новости.

Гутерреш подчеркнул, что случаи геноцида необходимо определять в соответствии с международным правом.

"Я не думаю, что это тот случай", – отметил генсек ООН.

Ранее российский президент после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем охарактеризовал происходящее в Донбассе. По мнению Владимира Путина, в регионе имеет место геноцид.

В ответ официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что заявления российского президента о геноциде в Донбассе не имеют под собой оснований.