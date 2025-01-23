Трюдо заявил, что экономика США не сможет обойтись без Канады в "золотой век"

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Экономика США не сможет обойтись без Канады, если Америка хочет обеспечить себе "золотой век". Об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо, передает ТАСС.

Трюдо отметил, что в "золотом веке" Штатам понадобится большой объем энергии, ресурсов, полезных ископаемых, металлов, бетона и в принципе того, что поставляет Канада.

До своей инаугурации президент США Дональд Трамп обещал ввести пошлины на все товары из Мексики, Канады и Китая из-за нелегальной миграции и контрабанды наркотиков в страну. По его словам, наркотики из Китая попадают в США в основном через Мексику.

В свою очередь, Трюдо провел спецсовещание с провинциальными главами по поводу укрепления внутренней торговли. По словам премьер-министра, в случае введения пошлин в размере 25% США будут вынуждены закупать ресурсы у России, Венесуэлы, Китая.