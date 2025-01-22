Премьер Канады Трюдо заявил об укреплении внутренней торговли после заявлений Трампа

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел спецсовещание с провинциальными главами по поводу укрепления внутренней торговли на фоне заявления президента США Дональда Трампа о намерении ввести пошлины. Об этом сообщает телеканал CTV.

Ранее Трюдо говорил, что Канада ответит Штатам на введение тарифов на товары по принципу "доллар за доллар", сообщает ТАСС. По его словам, в случае введения пошлин в размере 25% США будут вынуждены закупать ресурсы у России, Венесуэлы, Китая.

До своей инаугурации Трамп обещал ввести пошлины на все товары из Мексики, Канады и Китая из-за нелегальной миграции и контрабанды наркотиков в страну. По его словам, наркотики из Китая попадают в США в основном через Мексику.

Кроме того, американский лидер заявил, что с 1 февраля пошлины могут быть наложены из-за ситуации с контрабандой фентанила.