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Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага пообещал сделать все возможное, чтобы остановить распространение русофобии в стране. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Мы никогда не забудем жертву русского народа во Второй мировой войне и сделаем все, чтобы остановить экстремистов, которые распространяют больную русофобию и другие фашистские нарративы против России", – заявил он.

Блага подчеркнул, что Словакия должна иметь хорошие взаимоотношения со всеми четырьмя сторонами мира. Он сообщил, что для него было честью встретиться с послами Китая, Вьетнама и России. Страны БРИКС, по словам политика, представляют будущее глобальной экономики.

Ранее стало известно, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект об уголовной ответственности за русофобию на территории РФ. УК РФ планировали дополнить статьей 136.1 ("Русофобия"). Автором инициативы стала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

