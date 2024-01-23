Медведев после слов представителя Госдепа об Аляске пошутил о неизбежной войне

Фото: kremlin.ru

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сыронизировал над словами представителя Госдепа США о том, что РФ не сможет вернуть себе Аляску. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"Ну вот и все. И мы ждали ее возвращения в любой день. Теперь война неизбежна", – написал он, добавив в конце смеющийся смайлик.

Таким образом Медведев отреагировал на недавнее заявление заместителя пресс-секретаря Госдепа, который сказал, что РФ не получит Аляску назад от США. Американский чиновник сделал такое заявление в ответ на вопрос журналиста, по словам которого Владимир Путин якобы подписал указ, в котором продажа Аляски назвала "незаконной".

До этого сообщалось, что дальние противолодочные самолеты Ту-142 Северного флота продолжат длительные полеты в оперативно важных районах Северного Ледовитого и Атлантического океанов в 2024 году. Это будет одной из приоритетных задач для летчиков данного типа самолетов в новом году.