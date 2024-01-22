Представитель Госдепа заявил, что Россия не получит назад Аляску

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Представитель госдепартамента заявил, что Россия не получит назад Аляску, которую продала США в 19 веке. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я думаю, что могу сказать от всех нас в правительстве США... назад он (президент РФ Владимир Путин. – Прим. ред.) ее не получит", – сказал заместитель пресс-секретаря Госдепа.

Таким образом он ответил на брифинге на вопрос одного из журналистов, утверждавшего, что Путин якобы подписал указ, в котором продажа Аляски назвала "незаконной". Журналист также перепутал дату сделки, назвав ее прошедшей в 1983 году вместо 1867 года.

24 декабря прошлого года США объявили о расширении собственной части континентального шельфа, который начинается за пределами 200 морских миль от побережья в Арктике, Атлантике, Беринговом море, Тихом океане, двух участков Мексиканского залива и у Марианских островов.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что международное сообщество может возмутиться новым границам Штатов в Арктике. По его словам, Вашингтон, заявив о расширении континентального шельфа, действует, не имея на то международно-правовой основы.