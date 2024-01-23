США и Великобритания вновь нанесли удары по объектам хуситов в Йемене – СМИ

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Американские и британские военные нанесли очередные удары по нескольким объектам хуситов в Йемене. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По словам американских чиновников, США и Великобритания для нанесения ударов использовали ракеты Tomahawk, запущенные с кораблей. Кроме того, по складам и пусковым установкам хуситов были нанесены авиаудары с истребителей. Атаке подверглись 8 объектов движения.

Первые авиаудары в рамках американо-британской военной операции нанесли по Йемену в ночь на 12 января. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.