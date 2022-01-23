Политолог призвал США отложить идею вступления Украины в НАТО на десятки лет

Фото: depositphotos/Alexandra_Strekoza

Если Соединенные Штаты хотят безболезненно выйти из сложившейся вокруг Украины ситуации, то они должны отказаться от идеи принятия Киева в НАТО минимум на 25 лет, считает политический обозреватель из США Росс Даутат.

По его мнению, Украина экономически слаба и слишком разобщена, поэтому она никогда не была готова в полной мере стать частью Запада. Вашингтон, по мнению эксперта, приняв попытку свести Украину с политической орбиты России, взял на себя невыполнимые обязательства.

Если отложить на неопределенный срок вступление Украины в Североатлантический альянс, считает Даутат, то эта страна окажется под давлением России, но избежит вторжения. При этом союзникам американцев по НАТО в этом случае придется взять на себя дополнительные обязательства по поддержанию безопасности в Европе.

В то же время политолог считает, что на практике осуществить этот замысел сложнее, поскольку полный отказ Киеву в членстве в НАТО неизбежно посеет сомнения касательно "более важных обязательств" Вашингтона по другим направлениям.

"Колебания администрации Байдена с учетом этих трудностей понятны. <...> Идеального решения не существует, (остается. – Прим. ред.) искать баланс между наименее плохими вариантами", – написал Даутат в своей статье для газеты The New York Times.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россию устроит, если США возьмут на себя обязательство не голосовать за вступление Украины в НАТО. По словам дипломата, решить разногласия между Москвой и Западом можно посредством формального отказа последнего от формулы, принятой в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте, согласно которой Украина и Грузия должны стать членами Альянса.