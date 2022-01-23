В Минобороны ФРГ приняли отставку командующего ВМС страны после его слов о Крыме – СМИ

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Командующий военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах, который ранее заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, попросил освободить его от должности.

Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт приняла прошение об отставке. Об этом со ссылкой на самого Шенбаха сообщает PressePortal.

"Я только что попросил федерального министра обороны немедленно освободить меня от моих обязанностей и обязанностей инспектора военно-морского флота. <...> Чтобы предотвратить дальнейший ущерб ВМС Германии, Бундесверу, и, прежде всего, Германии, я считаю этот шаг необходимым", – заявил он.

Ранее, выступая в Индии, Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав России. Он также прокомментировал обвинения Запада в адрес Москвы о том, что она может якобы дестабилизировать ситуацию на Украине. Вице-адмирал заявил, что это нонсенс. Он также указал, что президент РФ хочет от стран Запада уважения на равных.

После этого Шенбах написал в своем аккаунте в Twitter, что все его заявления в Индии являются необдуманными и явной ошибкой.