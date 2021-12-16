Немецкая община Крыма пригласила нового канцлера ФРГ посетить полуостров

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Председатель крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель пригласил нового канцлера ФРГ Олафа Шольца посетить полуостров. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Гемпеля, немецкий политик понимает, что Крым стал частью России законно, однако из-за давления США не может это признать.

"Канцлеру Германии необходимо побывать в Крыму. Уверен, это изменит его ошибочное представление о воссоединении Крыма с Россией", – сказал Гемпель.

Глава немецкой общины считает, что общение с жителями полуострова позволит Шольцу убедиться, что воссоединение с РФ, со своей исторической родиной, было честным выбором крымчан. Чтобы проиллюстрировать свою позицию, он привел в пример воссоединение Германии.

8 декабря социал-демократ Олаф Шольц был избран новым канцлером ФРГ. За него проголосовали 395 из 736 депутатов бундестага.

