На Украине военного блогера Подоляку заочно приговорили к 12 годам

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Суд Сумской области Украины заочно приговорил к 12 годам лишения свободы военного блогера Юрия Подоляку, который проживает в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сумскую областную прокуратуру.

В ведомстве заявили, что Подоляка был признан виновным в "оправдании действий РФ". Помимо лишения свободы, приговор также предполагает конфискацию имущества блогера и лишение права занимать определенные должности в течение 15 лет.

Как отметили в прокуратуре, Подоляка является уроженцем Сумской области, в Россию он переехал в 2014 году.

В феврале этого года Владимир Путин объявил благодарность Юрию Подоляке и прочим блогерам, которые рассказывают своей аудитории о военно-политических событиях. Помимо Подоляки, президент РФ также поблагодарил журналистов Дмитрия Пучкова и Михаила Онуфриенко.