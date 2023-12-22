Крашенинников, Хинштейн и Кузнецова возглавили рейтинг полезности депутатов Госдумы

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Главы думских комитетов по госстроительству и законодательству и по информполитике Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также вице-спикер Анна Кузнецова стали лидерами традиционного рейтинга "Коэффициент полезности депутатов Госдумы", сообщает ТАСС.

Соответствующее исследование с сентября по декабрь провели политологи Алексей Мартынов и Павел Данилин. По итогам прошлых исследований (с апреля по июль этого года) рейтинг возглавлял Хинштейн. На втором месте был его однопартиец Андрей Картаполов, а замкнул тройку Крашенинников. При этом Кузнецова входила в топ-10 самых эффективных парламентариев.

Сейчас в десятку лидеров вошли Ярослав Нилов, Дмитрий Гусев, Ирина Яровая, Андрей Макаров, Петр Толстой, Евгений Попов.

Лидерами по активности стали Ярослав Нилов, Алексей Куринный и Яна Лантратова. При этом самыми медийными оказались Александр Хинштейн, Владислав Даванков и Борис Чернышов. Лидерами по экспертному индексу стали Павел Крашенинников, Анна Кузнецова и Андрей Макаров.

В докладе говорится, что общая активность депутатов в Госдуме значительно выросла по сравнению с периодом до начала СВО.

Ранее в Госдуме запустили акцию "Елка желаний". Ее провели по инициативе председателя комитета по молодежной политике Артема Метелева. На ней присутствовали депутаты и лидеры фракций.

Каждый парламентарий снял с елки праздничную открытку и к Новому году обещал исполнить желание написавшего ее открытку ребенка. Так, 7-летний Илья из Омска мечтает посетить сибирские владения Деда Мороза.

Путин исполнит мечты троих детей с "Елки желаний"