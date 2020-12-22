Эксперт оценил слова украинского политолога о "Перл-Харборе"

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Крымский политолог Владислав Ганжара критически оценил заявление своего украинского коллеги, доктора социальной экономики Зиновия Свереды устроить России "Перл-Харбор". Об этом сообщает RT.

"В случае если какие-то горячие головы осуществили бы попытку военного решения крымского вопроса, конечно, это бы закончилось полной катастрофой для украинского государства", – заявил эксперт.

Ганжара отметил, что на подобные заявления соответствующим образом обязано реагировать украинское общество.

Ранее политолог Зиновий Свереда предложил украинским властям разработать военную стратегию по "освобождению" Крыма и Донбасса.

Аналогичное предложение ранее высказывал бывший представитель Украины на переговорах по Донбассу, экс-посол страны в Минске Роман Бессмертный. Он отметил, что сначала из Крыма потребуется переселить всех, "кто лоялен".

