Суд заочно приговорил организатора энергетической блокады Крыма к 19 годам колонии

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Верховный суд Крыма заочно приговорил украинского бизнесмена, бывшего вице-премьера республики Ленура Ислямова к 19 годам колонии строгого режима, признав его вину в организации энергетической блокады полуострова в ноябре 2015 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Приговор Ислямову вынесла коллегия из трех судей под председательством Аллы Хиневич.

Помимо обвинения в организации энергетической блокады Крыма (статья 281 УК РФ) бизнесмену вменяли участие в создании незаконного вооруженного формирования "батальон имени Челебиджихана" (статья 208 УК РФ), а также публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК РФ).

Ислямов был задержан в марте 2018 года. Бизнесмен успел поработать на посту вице-премьера в уже российском Крыму, однако был уволен за неэффективную работу, после чего уехал на Украину.

В ноябре 2015 года из-за подрывов линий электропередачи на территории Херсонской области Украины Крым был полностью обесточен, на территории полуострова был введен режим ЧС.