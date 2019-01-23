ФСБ в Крыму пришла с обысками к участникам украинского нацбатальона

В Крыму сотрудники ФСБ пришли с обысками к двум участникам незаконного украинского батальона имени Номана Челебиджихана. Об этом сообщили РИА Новости в региональном УФСБ.
Как уточнили в ведомстве, лица, у которых проходят обыски, являются участниками незаконного вооруженного формирования "батальон имени Номана Челебиджихана". Это НВФ действует в Херсонской области Украины, на границе с Крымом.
В настоящее время, добавили представители УФСБ, дома у подозреваемых идут "следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия". Им вменяют участие в НВФ иностранного государства "в целях, противоречащих интересам РФ". По этой статье подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы.
В марте 2018 года в Крыму по той же статье был задержан другой участник батальона имени Челебиджихана – бизнесмен Ленур Ислямов. Его считают одним из организаторов энергетической блокады Крыма в ноябре 2015 года.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.