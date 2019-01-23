ФСБ в Крыму пришла с обысками к участникам украинского нацбатальона

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В Крыму сотрудники ФСБ пришли с обысками к двум участникам незаконного украинского батальона имени Номана Челебиджихана. Об этом сообщили РИА Новости в региональном УФСБ.

Как уточнили в ведомстве, лица, у которых проходят обыски, являются участниками незаконного вооруженного формирования "батальон имени Номана Челебиджихана". Это НВФ действует в Херсонской области Украины, на границе с Крымом.

В настоящее время, добавили представители УФСБ, дома у подозреваемых идут "следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия". Им вменяют участие в НВФ иностранного государства "в целях, противоречащих интересам РФ". По этой статье подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы.

В марте 2018 года в Крыму по той же статье был задержан другой участник батальона имени Челебиджихана – бизнесмен Ленур Ислямов. Его считают одним из организаторов энергетической блокады Крыма в ноябре 2015 года.