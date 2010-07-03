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Политика

16:51

Эксперт оценил перевооружение сухопутных войск на комплекс "Искандер"

политика безопасность

Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Российские сухопутные войска полностью перевооружаются на комплекс "Искандер", который является лучшим в этом сегменте, сообщил военный эксперт Иван Коновалов в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, тактико-технические данные "Искандеров" хорошо известны.

"Более того, у наших так называемых партнеров с Запада этот комплекс вызывает зубовный скрежет, поскольку, если брать именно этот сегмент, лучшего в мире, конечно, нет. Так что это очень серьезный фактор в укреплении обороноспособности страны в целом", – сказал Иван Коновалов.

Испытания комплекса "Искандер" завершились в 2007 году. Комплекс принят на вооружение российской армии в версиях "Искандер-М" и "Искандер-К".

По данным пресс-службы Минобороны, в пятницу, 22 ноября, ракетные соединения Сухопутных войск завершат перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

В феврале сообщалось, что российские специалисты разрабатывают новые типы ракет для комплекса "Искандер-М". Развитие ракетных комплексов предусматривает существенное улучшение тактико-технических характеристик "Искандера". В частности, он должен работать при любых погодных условиях и преодолевать перспективные системы ПРО противника.

Специалисты планируют создать противотанковые ракетные комплексы, которые будут функционировать по принципу "выстрелил-забыл" и смогут обеспечить пуск ракеты из малоразмерных неподготовленных помещений и огневых фортификационных сооружений.

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