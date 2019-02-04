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04 февраля, 22:42

Комплекс "Искандер-М" получит новые типы ракет

технологии безопасность

04 февраля, 22:42

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Фото: Портал Москва24/Лидия Широнина

Российские специалисты разрабатывают новые типы ракет для комплекса "Искандер-М", сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя научно-технического совета Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны полковника Романа Спирина.

По его словам, развитие ракетных комплексов предусматривает существенное улучшение тактико-технических характеристик "Искандера". В частности, он должен работать при любых погодных условиях и преодолевать перспективные систем ПРО противника.

Специалисты планируют создать противотанковые ракетные комплексы, которые будут функционировать по принципу "выстрелил-забыл" и смогут обеспечить пуск ракеты из малоразмерных неподготовленных помещений и огневых фортификационных сооружений.

Ранее в бундестаге предложили России разместить новые ракеты 9М729 за Уралом. Авторы инициативы полагают, что подобное решение может спасти Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

технологии безопасность

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