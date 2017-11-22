Трамп остался доволен разговором с Путиным

22 ноября, 13:11
Фото: PA Images/ТАСС/ Douliery Olivier
Президент США Дональд Трамп заявил, что доволен телефонным разговором с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся во вторник, 21 ноября.
"Телефонный разговор продолжался почти полтора часа", – цитирует слова главы Белого дома "Газета.ру".
Беседу с Путиным президент США охарактеризовал как "замечательный разговор", которым он остался очень доволен.
В пресс-службе Кремля, в свою очередь, также сообщили, что обе стороны "остались довольны" диалогом, назвав его деловым и содержательным.
21 ноября российский и американский лидеры провели телефонный разговор, который длился около часа. Путин и Трамп обсудили процесс политического урегулирования конфликта в Сирии. Кроме того, Путин рассказал американскому коллеге о переговорах с президентом Сирии Башаром Асадом в Сочи.
Президенты РФ и США также затронули тему урегулирования ситуации на Украине. По словам Путина, добиться этого возможно лишь путем полного выполнения Минских соглашений. Другими темами телефонного разговора двух лидеров стали события на Корейском полуострове, ситуация в Афганистане и иранская ядерная сделка.
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