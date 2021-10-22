Байден заявил, что не хочет холодной войны с Китаем

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Фото: depositphotos/JaneUK
Американский лидер Джо Байден в ходе общения с избирателями заявил, что не стремится к холодной войне с Китаем.
Однако, подчеркнул он, Соединенные Штаты не отступят от своих позиций и не будут менять свои взгляды.
"Я разговаривал с Си Цзиньпином больше раз, чем с кем-либо другим из мировых лидеров. Вы можете услышать: "Байден хочет новую начать холодную войну с Китаем". Я не хочу холодной войны с Китаем", – приводит его слова РИА Новости.
В то же время он заявил, что Вашингтон готов встать на защиту Тайваня в случае возможной военной агрессии против этой республики со стороны КНР.
"Да. У нас есть обязательство делать это", – сказал Байден.
Кроме того, президент США также заявил, что у Штатов самые мощные вооруженные силы в мире. Он призвал соотечественников не беспокоиться, что какая-либо другая держава, включая Китай и Россию, смогут превзойти их.
Ранее американский лидер заявлял, что председатель КНР верит, что до 3035 года Соединенные Штаты перейдут под власть Китая. Байден подчеркивал, что провел с Си Цзиньпином больше времени, чем любой другой глава государства в мире.
Однако телеканал Fox News тогда отмечал, что называя год Байден оговорился, вместо 3035 года он имел ввиду 2035.
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