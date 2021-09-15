Байден опроверг сообщения о том, что Си Цзиньпин отказался от встречи с ним – СМИ

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден опроверг сообщения о том, что лидер КНР Си Цзиньпин отказался от очного саммита, сообщает агентство Reuters.

Соответствующий вопрос Байдену задали журналисты пула Белого дома, они также спросили, разочарован ли американский лидер отсутствием этой встречи.

"Неправда", – сказал он.

Ранее сообщалось, что китайский лидер в ходе недавнего телефонного разговора с американским президентом ответил отказом на предложение провести встречу. Беседа, по некоторым данным, длилась полтора часа.

Также утверждалось, что Си Цзиньпин настаивал на том, чтобы Вашингтон выбрал менее резкий тон в отношении Пекина.