Си Цзиньпин отказался от предложения Байдена провести саммит – СМИ

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Фото: depositphotos/azarbico
Председатель КНР Си Цзиньпин ответил президенту Соединенных Штатов Джо Байдену отказом на предложение провести очный саммит. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Financial Times.
Уточняется, что такое предложение американский лидер сделал в ходе недавнего телефонного разговора с китайским коллегой. Беседа, по информации издания, длилась полтора часа.
"Президент США предложил Си провести саммит, чтобы выйти из тупика в американо-китайских отношениях, <...> но лидер Китая не принял его предложение", – говорится в публикации.
Также указывается, что Си Цзиньпин настаивал на том, чтобы США выбрали "менее резкий тон" в отношении Китая.
Ранее Байден заявлял, что председатель КНР верит, что до 3035 года Соединенные Штаты перейдут под власть Китая. Американский лидер отмечал, что провел с Си Цзиньпином больше времени, чем любой другой глава государства в мире. По словам президента США, в общей сложности политики провели 24 часа частных встреч.
Однако телеканал Fox News тогда отмечал, что называя год Байден оговорился, вместо 3035 года он имел ввиду 2035.
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