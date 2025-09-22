Фото: kremlin.ru

Посольства западных стран испугались приезда министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на крупнейший за последние годы военный парад "Сила единства" в Белграде. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич, его слова приводит издание Objektiv.

"Когда СМИ сообщили, что специальные гости едут на парад в Сербию, а это были гости из арабских стран, то нам поступили звонки из всех западных посольств в Белграде: "Неужели правда, что прибывает министр иностранных дел России в Сербию, ведь это бы было скандально и возмутительно", – рассказал Вучич.

По словам главы Сербии, поскольку западные лидеры ничего не знали, "началась настоящая охота".

Военный парад, приуроченный к Дню сербского единства, свободы, национального флага прошел в Белграде 20 сентября. Вопреки слухам, главы МИД России на мероприятии не было.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) РФ предупредила, что Евросоюз хочет провести в Сербии свой "майдан" по многократно отработанному сценарию. В частности, ЕС настроен использовать годовщину трагических событий в сербском городе Нови-Сад как повод раскачать ситуацию в свою пользу.

Вучич поблагодарил СВР России за предупреждение о госперевороте в стране. Он добавил, что сербские спецслужбы свяжутся дополнительно с российской стороной по поводу этого вопроса.