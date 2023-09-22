Байден сообщил Зеленскому о планах передать Украине ракеты ATACMS – СМИ

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Американский лидер Джо Байден сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о предстоящей передаче Киеву малой партии оперативно-тактических ракет ATACMS. Об этом информирует телеканал NBC News.

СМИ цитирует трех американских чиновников и одного представителя конгресса.

20 сентября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что Байден на встрече с Зеленским намерен услышать его оценки ситуации на фронте. Он не исключил возможность поставок ракет ATACMS.

На следующий день помощник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что президент США пока отложил вопрос передачи тактических ракет.

После встречи с Зеленским Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине. В него войдут ПВО, снаряды, артиллерия и противотанковые орудия.

В Верховной раде остались недовольны результатами переговоров президентов США и Украины. По словам депутата Рады Алексея Гончаренко, Киев планировал, что Вашингтон объявит о выделении помощи на 24 миллиарда долларов, а в итоге получил в 70 раз меньше – 325 миллионов долларов.

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