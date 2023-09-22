ЕС предоставил Киеву новый транш в размере 1,5 млрд евро

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Евросоюз (ЕС) предоставил Киеву новый транш в размере 1,5 миллиарда евро в рамках макрофинансовой программы помощи за 2023 год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен.

Представитель ЕК Мириам Гарсия Феррер, в свою очередь, уточнила, что новая встреча координационной платформы комиссии, посвященная вопросам украинского зерна, пройдет 28 сентября.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует организовать фонд военного содействия Украине на 2024–2027 годы. Его объем составит 5 миллиардов евро в год.

Также глава США Джо Байден заявил, что утвердил новый пакет военной помощи Украине. в него войдут ПВО, снаряды, артиллерия и противотанковые орудия.

США выделят Украине военную помощь на 128 млн долларов