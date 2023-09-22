Захарова заявила о лжи фон дер Ляйен, которая возложила на РФ вину за Хиросиму

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале раскритиковала речь главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая возложила на Россию вину за трагедию Хиросимы.

Захарова поделилась, что 21 сентября Урсула Фон дер Ляйен вручала награды Атлантического совета, где одним из лауреатов был японский премьер-министр Фумио Кисида. Председатель ЕК вспомнила, что семья Кисиды родом из Хиросимы, в которой во время ядерной бомбардировки США в 1945 году погибли его родственники.

При этом, уточняет Захарова, Фон дер Ляйен ни упомянула ни слова про "США и вашингтонских палачей", которые и были ответственны за применение ядерных бомб против гражданского населения.

Захарова привела дословно слова главы Еврокомиссии: "Многие ваши родственники погибли, когда атомная бомба сравняла Хиросиму с землей. Вы выросли на историях выживших и хотели, чтобы мы вняли тем же историям, взглянули в прошлое и узнали что-то о будущем... Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие. Это отвратительно, это опасно и под сенью Хиросимы – непростительно".

По мнению представителя российского МИД, отвратительным и опасным является то, как врет Фон дер Ляйен.

Ранее Захарова обвинила представителя генсека ООН в лицемерии и двойных стандартах. Она обратила внимание, что в ООН осудили российские удары возмездия, которые были нанесены в ответ на теракт на Крымском мосту по объектам в портах Украины, но методично замалчивают вопиющие террористические атаки и нападения Киева.