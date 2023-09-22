После ухудшения погоды инициатива на Украине перейдет к России – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Осенняя погода, которая вскоре наступит на Украине, изменит ситуацию в пользу России. Такое мнение высказал обозреватель Hill Брэд Дресс.

"Часики тикают в контрнаступлении Украины по мере приближения плохой погоды", – написал он.

Дресс отметил, что холодная и дождливая погода усложнит боевые действия и замедлит операции ВСУ. Он также привел мнение европейского военного аналитика Матье Булега, который считает, что если украинские силы не добьются целей в ближайшие дни, то инициатива окончательно перейдет к России.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли заявлял, что ВСУ не смогут достичь успеха в рамках контрнаступления за короткий срок, на это необходимо больше времени.

Однако Милли не стал давать никаких прогнозов относительно времени, которое необходимо властям Украины для достижения целей, поставленных ими при проведении контрнаступления.



Путин заявил об отсутствии результатов украинского наступления