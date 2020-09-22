Законопроект о повышении акцизов на сигареты прошел II чтение в Госдуме

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который с 1 января 2021 года повысит ставку акциза на сигареты и другие табакосодержащие товары. Об этом сообщает "Интерфакс".
Согласно новым нормам, размер пошлины вырастет на 20%, то есть до 2 359 рублей за 1 тысячу штук. При этом ранее в Налоговом кодексе было заложено повышение акцизов на 4%, что равно 1 966 тысячам рублей за тот же объем.
В законопроекте также анонсировано усиление ответственности за продажу немаркированных сигарет. Как заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, будет установлен более жесткий контроль за розничными продажами, чтобы не допустить развития серого рынка.
При этом резкое увеличение акцизов, как признали в ведомстве, может сыграть свою роль в росте незаконной торговли.
"Касательно роста нелегального рынка, мы понимаем, что такое резкое увеличение ставок акцизов на табак может привести к увеличению доли серого рынка", – заявил Сазанов.
Ранее Минфин озвучил, что повышение акцизов на сигареты, разные виды табака, сигариллы и иные табакосодержащие продукты позволит привлечь в бюджет РФ дополнительно около 80 миллиардов рублей.
Сигареты в России могут подорожать
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