Ермак предложил Зеленскому включить в офис президента больше военных

Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson/AP Photo/Markus Schreiber

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак предложил увеличить в структуре количество военных, пишет "Газета.ру" со ссылкой на его телеграм-канал.

Ермак рассказал, что предложил Зеленскому реформировать офис президента, чтобы существенную часть сотрудников составляли военнослужащие с подтвержденным боевым опытом. По его словам, они обладают "нужными личностными качествами".

В июне в СМИ появилась информация, что Ермак раздражает команду лидера США Дональда Трампа. Кроме того, от его политики устали и представители Демократической партии. В узких кругах американских чиновников Ермака называют "двухпартийным раздражителем".

При этом украинские власти опасаются раздражения администрации США, поскольку это может серьезно подорвать позиции Украины в отношениях с ее важнейшим партнером.

